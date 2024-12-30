Новый президент Грузии назвал вступление в Евросоюз историческим выбором народа страны

По словам нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили, Тбилиси хочет стать полноправным членом Евросоюза, так как это является историческими выбором народа бывшей советской республики. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Он добавил, что в указанном вопросе нередко применяются спекуляции как внутри государства, так и на международной арене, подчеркнув, что Тбилиси никуда не сворачивал с курса на евроинтеграцию.

По мнению нового президента страны, Грузия станет углублять отношения с Вашингтоном, выразив надежду, что с администрацией вновь избранного американского лидера Дональда Трампа стратегические отношения между государствами восстановятся.

Напомним, что избранный грузинский лидер Михаил Кавелашвили вчера, 29 декабря, официально вступил в должность. Экс-президент страны Саломе Зурабишвили отказывалась признавать результаты выборов и до последнего не соглашалась покидать президентский дворец.