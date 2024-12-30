Новый президент Грузии назвал вступление в Евросоюз историческим выбором народа страны
Грузинский лидер Кавелашвили намерен углублять отношения с Вашингтоном
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По словам нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили, Тбилиси хочет стать полноправным членом Евросоюза, так как это является историческими выбором народа бывшей советской республики. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он добавил, что в указанном вопросе нередко применяются спекуляции как внутри государства, так и на международной арене, подчеркнув, что Тбилиси никуда не сворачивал с курса на евроинтеграцию.
По мнению нового президента страны, Грузия станет углублять отношения с Вашингтоном, выразив надежду, что с администрацией вновь избранного американского лидера Дональда Трампа стратегические отношения между государствами восстановятся.
Напомним, что избранный грузинский лидер Михаил Кавелашвили вчера, 29 декабря, официально вступил в должность. Экс-президент страны Саломе Зурабишвили отказывалась признавать результаты выборов и до последнего не соглашалась покидать президентский дворец.