Экс-президента Колумбии Пастрана задержали в аэропорту Луанды

Бывший президент Колумбии Андрес Пастрана поделился информацией в своем аккаунте в социальной сети X о том, что он был задержан утром 13 марта в аэропорту Луанды в Анголе вместе с другими бывшими руководителями государств и политическими деятелями.

Власти Колумбии сообщили в социальных сетях о том, что поддерживают контакт с представителями бывшего президента. Посольство Колумбии в ЮАР и консульство в Претории занимаются выяснением всех деталей произошедшего.

«Я нахожусь в аэропорту Луанды под стражей правительства Анголы, которое блокирует въезд группы африканских политиков, приглашенных Фондом Брентхерста и Международным демократическим центром (IDC-CDI), всемирной организацией, председателем которой я являюсь», — написал Пастрана.

В своем комментарии для Caracol Radio Пастрана отметил, что ждет прояснения ситуации, и добавил, что уже час находится в замкнутом пространстве небольшого помещения.

Ранее сообщалось, что бывший глава государства Родриго Дутерте был задержан в столичном аэропорту Манилы. Причиной задержания названы «преступления против человечности», а основанием — ордер Международного уголовного суда (МУС).