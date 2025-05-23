В Молдавии проведут консультации по поводу скандального учебника истории

Министерство образования и науки Молдавии проведет консультации со специалистами по поводу содержимого учебника истории, который регулярно вызывает скандалы в обществе. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от молдавской еврейской общины. Ее представители ранее отметили, что в новом учебнике истории умалчивается роль Румынии как союзника фашистской Германии, а также причастности румынских властей к холокосту.

«Минобразования Молдавии в официальной переписке согласилось провести дополнительные консультации по поводу содержания учебника со специалистами специализированных институтов, таких как Яд Вашем», — указали журналистам в администрации общины.

Ранее по поводу молдавских учебников высказалась официальный представитель российского МИД Захарова. Она заявила, что авторы этих изданий занимаются откровенной фальсификацией исторических фактов. В частности, это касается конфликта в Приднестровье.