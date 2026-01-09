Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь из-за одной ошибки

В Центральном окружном суде Сеула началось финальное заседание по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвиняемого в организации мятежа. Как пишет РБК , главной интригой дня стало ожидание запроса прокуратуры о мере наказания, однако суд перенес этот вопрос на дополнительное заседание, назначенное на следующую неделю.

Согласно обвинительному заключению, в распоряжении прокуроров есть три варианта: смертная казнь (последний раз применявшаяся в стране в 1997 году), пожизненное заключение с принудительным трудом или без такового. Юн Сок Ёль и семь других фигурантов, включая бывшего министра обороны, обвиняются в сговоре с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в декабре 2024 года. Им вменяется мобилизация войск для блокирования Национального собрания и приказы об аресте политических оппонентов.

Ключевой правовой спор процесса сводится к трактовке действий экс-президента: были ли они мятежом или реализацией чрезвычайных президентских полномочий, как настаивает защита. Сам Юн Сок Ёль в своем обращении к нации в декабре 2024 года обосновывал введение военного положения необходимостью защиты страны от «северокорейских коммунистических сил» и «антигосударственных элементов». Однако парламент в экстренном порядке потребовал отмены указа, а позже успешно проголосовал за импичмент президента.

С практической точки зрения, этот процесс является беспрецедентным тестом на прочность для правовой системы Южной Кореи. Он демонстрирует четкие механизмы сдержек и противовесов в действии: парламент смог оперативно заблокировать решение исполнительной власти, а судебная система взялась за рассмотрение дела против бывшего главы государства. Для международных наблюдателей это также важный прецедент, показывающий, как демократическое государство реагирует на попытки концентрации власти в руках одного лица. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен в начале февраля.

