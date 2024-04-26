Экс-разведчик Чинкуини: французских наемников завлекают на Украину деньгами

Военным во Франции обещают фиктивную отставку и хороший гонорар за согласие на участие в боях на Украине. Соответствующее заявление сделал экс-сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Согласно информации источников эксперта, во французской армии солдатам делали заманчивые предложения, в рамках которого им предлагалась ложная отставка с гарантией восстановления по возвращении с Украины и доход, который сильно превышает их стандартный.

Чинкуини также заявил, что государственные агенты Франции теоретически могут присутствовать на Украине с самого начала СВО. По его словам, они могут там быть наряду с рядовыми французами, отправившимися воевать в рядах украинских ВС по собственной инициативе. Речь идет об агентах, остающихся скрытными, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее СКР сообщил о том, что на украинской стороне воюет более 3000 наемников.