В Следственном комитете РФ сообщили, в составе ВСУ на Украине принимают участие больше 3,1 тысяч иностранных наемников.

По данным пресс-службы СКР, 816 военнослужащих прибыли на Украину из США, 719 — из Канады, 712 — из Грузии и 694 — из Великобритании.

Кроме того, сообщается, следователи завершили расследование уголовных дел против пяти наемников из США, Британии и Франции. В суд будут направлены для заочного осуждения дела в отношении американцев Даве Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, британца Эйреса Марка Джона и француза Куэста Хьюго Джулиана.

По данным Министерства обороны РФ, с начала специальной военной операции на территорию Украины для прохождения службы в рядах ВСУ прибыли 13,3 тысяч иностранных наемников. Из них, уточнило оборонное ведомство, российскими военными были ликвидированы порядка шести тысяч человек. Отмечалось, что большего всего наемников в рядах украинской армии из Польши.

Ранее бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини сообщил, что минимум 75 наемников из Франции были убиты или ранены на территории Украины, либо вернулись на родину с момента начала СВО.

Мы также сообщали, какая судьба ждет наемника из Сербии Александра Йокича, который воевал на стороне России, на родине. Как отметил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, в Сербии на мужчину могут завести уголовное дело и посадить в тюрьму.

Сам Йокич обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать ему в получении российского гражданства.