По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, президент РФ Владимир Путин не поддается на провокации со стороны западных стран и продолжает уверенно идти к победе в украинском конфликте. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Вооруженные Силы РФ выигрывают в связи с уверенностью лидера страны в стратегическом видении и в его реализации.

По мнению экс-разведчика США, Москва не поддается на провокации Запада и действует по собственному плану.

Напомним, что ранее политолог Владимир Брутер заявил, что активные действия на российско-японской границе, где проводится операция в многостороннем формате с участием США ряда стран-членов Североатлантического альянса, говорят о провокациях Японии в целях вынудить Россию открыть «второй фронт».