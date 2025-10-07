Россия продолжает сохранять существенный потенциал влияния в европейском пространстве, несмотря на существующие политические разногласия. Как отметил в эфире радио Sputnik координатор парламентского проекта «Евразийский диалог» Андрей Климов, значительная русскоязычная диаспора в странах ЕС создает естественную основу для развития гуманитарного и культурного взаимодействия.

Эксперт подчеркнул, что современные условия требуют более гибких и многоплановых подходов к международному диалогу. Ключевым инструментом в этой работе может стать развитие общественной, научной и межпартийной дипломатии, которые позволяют выстраивать мосты понимания даже в сложной политической обстановке.

По его словам, такой подход открывает возможности для постепенного преодоления существующих барьеров и стереотипов. Через систему неформальных контактов и профессиональных обменов возможно формирование объективного восприятия российских позиций в европейском общественном мнении.

Климов подчеркнул, что стратегическая задача заключается в системном использовании ресурсов мягкой силы для поддержания конструктивного диалога с европейскими партнерами. Мудрая и взвешенная политика в гуманитарной сфере способна стать важным фактором для постепенной нормализации отношений и укрепления взаимопонимания между Россией и странами Европейского союза.

