Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал, почему НАТО боится вводить войска на Украину

Таким мнение экс-разведчик поделился в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

«НАТО не могла отправить войска по нескольким причинам, одна из которых заключалась в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени, но, кроме того, как только они окажутся на поле боя, то их уничтожат, и в огромных количествах, а ни у кого в Европе и США нет смелости нести такие потери», – считает Джонсон.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, западные страны недооценивает мощь российской армии и стремление россиян защищать свою страну от внешнего вмешательства. Таким образом, утверждает Джонсон, под вопросом оказывается способность Североатлантического альянса сделать то же самое со своими границами.

Объявляя о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин предостерег страны от вмешательства в это решение. 27 февраля российский лидер приказал привести силы сдерживания РФ, в которые входят стратегические ядерные силы, в особый режим боевого дежурства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская экономика адаптировалась к спецоперации.