Песков заявил, что российская экономика адаптировалась к спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России адаптировалась к специальной военной операции. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам в понедельник, 4 декабря. Его слова приводят РИА Новости.

«Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», – отметил Песков.

Ранее о том, что российская экономика адаптировалась к современным реалиям, а также к санкционному давлению со стороны Запада, сообщал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Обращаясь к гражданам, российский лидер к главным ее целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Впоследствии республики, а также Запорожская и Херсонская области, стали частью РФ в результате проведенных на этих территориях референдумов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления. По словам главы оборонного ведомства, украинская армия за полгода «контрнаступа» лишилась более 125 тысяч своих солдат, а также 16 тысяч военной техники, в том числе переданной западными странами. Также Шойгу отметил, что ВС РФ выполняют свои задачи на высоком, профессиональном уровне.