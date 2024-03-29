Посол Антонов заявил о непристойности слов Байдена в адрес руководства РФ

Слова, которые президент Соединенных Штатов Джо Байден произносит, отзываясь о руководстве РФ, являются непристойными. Соответствующее заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала».

Дипломат выразил сожаление касаемо того факта, что американский лидер позволяет себе так резко высказываться в отношении российских коллег.

Антонов также указал на то, что в отличие от Байдена, президент РФ Владимир Путин никогда не позволил бы себе подобного, насколько обидными бы не были заявления его политических оппонентов.

Недавно президент Соединенных Штатов в очередной раз позволил себе оскорбление российского коллеги, публично назвав его «мясником».

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Запад пытается убедить международное сообщество в непричастности Киева к теракту в России.