В 2022 году власти США думали, что Украина одержит победу в войне с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, в начале апреля 2022 года ему позвонили из Мар-а-Лаго и спросили его мнение о происходящем на Украине, на что он сказал, что это катастрофа, потому что Россия раздавит украинцев. Собеседник удивился и сказал: «Но все здесь говорят, что украинцы побеждают. Русские проигрывают».

Еще в 2022 Макгрегор сообщил, что последнее утверждение – это ложь, и в интересах Вашингтона мир и стабильность, а не участие в вооруженном конфликте в другом регионе.

Ранее сообщалось о том, что США снизили оценку долга Украины в рамках ресурсной сделки до $100 млрд.