Политолог Марков считает, что принятие законов на Украине стало трагическим фарсом

Политика

Фото: [pxhere.com]

По словам политолога Сергея Маркова, принятие законов в Незалежной превратилось в трагический фарс. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он отметил, что в украинском парламенте при обсуждении важнейшего для страны закона о практически всеобщей мобилизации принимают участи менее 30 депутатов из 450. Однако «голосуют» при этом 250 парламентариев.

По мнению эксперта, таким образом, принятие законов на Украине превратилось в полный фарс, поскольку этот нормативный документ убьет почти миллион жителей Незалежной, гоня на поле боя в качестве пушечного мяса украинцев как рабов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Верховная Рада Украины исполнила желание западных стран воевать до последнего украинца, открыв тем самым путь тотальной мобилизации.

Актуально