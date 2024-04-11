По словам политолога Сергея Маркова, принятие законов в Незалежной превратилось в трагический фарс. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что в украинском парламенте при обсуждении важнейшего для страны закона о практически всеобщей мобилизации принимают участи менее 30 депутатов из 450. Однако «голосуют» при этом 250 парламентариев.

По мнению эксперта, таким образом, принятие законов на Украине превратилось в полный фарс, поскольку этот нормативный документ убьет почти миллион жителей Незалежной, гоня на поле боя в качестве пушечного мяса украинцев как рабов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Верховная Рада Украины исполнила желание западных стран воевать до последнего украинца, открыв тем самым путь тотальной мобилизации.