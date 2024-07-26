Помпео считает возможным предоставление Трампом ленд-лиза Украине ради поражения России

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп может предоставить Украине оружие по ленд-лизу, сообщила Lenta.ru со ссылкой на колонку отставного политика в The Wall Street Journal.

Помпео отметил, что не обязательно предоставлять Украине вооружение на безвозмездной основе, которое обременяет американских налогоплательщиков. Она может занять у США столько средств, сколько ей потребуется, и купить достаточно техники для победы над Россией. Помпео сравнил это с тем, как Вашингтон поставлял технику союзникам в годы Второй мировой войны.

Кроме того, отставной дипломат заявил, что для скорейшей победы Украины Трамп может снять с нее ограничения на использование американского оружия и ввести "реальные санкции" против Москвы, которые будут "хороши не только на бумаге".

Ранее американский политолог Раджан Менон высказал мнение, что военная поддержка Украины не является приоритетом Трампа, и гораздо больше его волнует КНР.