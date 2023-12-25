Экс-советник Пентагона Фримен: в НАТО произошел раскол из-за успехов России на Украине
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Политика коллективного Запада в отношении украинского конфликта признана неудачной, чем привела к расколу среди стран-членов Североатлантическом альянсе (НАТО). В этом уверен экс-помощник главы Минобороны США Чес Фримен.
В YouTube-канале Dialogue Works он рассказал, что России в ходе проведения СВО на Украине удалось без особого труда дискредитировать военные возможности НАТО: танки, самоходные установки и другая техника альянса горит там также как и все остальное украинское вооружение, подчеркнул Фримен.
«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта», – заявил экс-советник.
Эксперт констатировал, что западным странам не удалось изолировать Россию от остального мира. Мало того, подавляющая часть мировых держав и правительств не поддерживает предлагаемый НАТО курс на конфронтацию с РФ.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что, перемалывая военную технику НАТО в зоне СВО на Украине, Москва демилитаризировала сам военный блок. В качестве примера он привел грустные дела в немецкой армии.