Политика коллективного Запада в отношении украинского конфликта признана неудачной, чем привела к расколу среди стран-членов Североатлантическом альянсе (НАТО). В этом уверен экс-помощник главы Минобороны США Чес Фримен.

В YouTube-канале Dialogue Works он рассказал, что России в ходе проведения СВО на Украине удалось без особого труда дискредитировать военные возможности НАТО: танки, самоходные установки и другая техника альянса горит там также как и все остальное украинское вооружение, подчеркнул Фримен.

«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта», – заявил экс-советник.

Эксперт констатировал, что западным странам не удалось изолировать Россию от остального мира. Мало того, подавляющая часть мировых держав и правительств не поддерживает предлагаемый НАТО курс на конфронтацию с РФ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что, перемалывая военную технику НАТО в зоне СВО на Украине, Москва демилитаризировала сам военный блок. В качестве примера он привел грустные дела в немецкой армии.