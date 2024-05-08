По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, если Вашингтон и его союзники перестанут отправлять вооружение Незалежной, может появиться вероятность мирного решения конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что именно прекращение поставок оружия Незалежной является первым, что нужно сделать для шага к началу мирных переговоров.

По мнению американского экс-полковника, такое действие Москва воспримет в качестве доказательства в заинтересованности окончания конфликта.

Ранее он заявил, что Вашингтон, выделив киевскому режиму свыше 60 млрд долларов, дал понять России, что отношения с ней мертвы. Сегодня альянс выглядит глупо, а Незалежная находится практически в разрушенном состоянии, а Москва сможет справиться с угрозами, которые поступают с украинской территории.