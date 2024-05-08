Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, к чему приведет отказ Вашингтона от поддержки Киева
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По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, если Вашингтон и его союзники перестанут отправлять вооружение Незалежной, может появиться вероятность мирного решения конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что именно прекращение поставок оружия Незалежной является первым, что нужно сделать для шага к началу мирных переговоров.
По мнению американского экс-полковника, такое действие Москва воспримет в качестве доказательства в заинтересованности окончания конфликта.
Ранее он заявил, что Вашингтон, выделив киевскому режиму свыше 60 млрд долларов, дал понять России, что отношения с ней мертвы. Сегодня альянс выглядит глупо, а Незалежная находится практически в разрушенном состоянии, а Москва сможет справиться с угрозами, которые поступают с украинской территории.