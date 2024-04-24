По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Белый дом, выделив Киеву более 60 млрд долларов, дал понять Москве, что отношения с ней мертвы. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он также добавил, что в настоящее время НАТО выглядит глупо, а Незалежная практически находится в разрушенном состоянии, а Россия в состоянии справиться с угрозами, поступавшими с украинской территории.

Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что ни у Вашингтона, ни у Брюсселя нет войск, которые способны успешно противостоять российским войскам. Они не обладают наземными средствами для борьбы с Россией.