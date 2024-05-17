По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, глава государства Владимир Путин сделал предупреждение для Вашингтона из-за вероятного вмешательства в украинский конфликт. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в Штатах были удивлены позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия.

По мнению экс-советника Пентагона, Вашингтон и западный военный блок не готовы к войне.

Ранее он заявлял, что при условии прекращения поставок вооружения Незалежной Западом может появиться возможность мирного решения украинского конфликта.