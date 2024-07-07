Российской Армии не составит труда вычислить и уничтожить новые системы ПВО Patriot, поставленные коллективным Западом для украинских ВС. Соответствующее заявление сделал экс-советник Пентагона Теодор Постол в беседе с Dialogue Works , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В интервью Постол выразил мнение, что если новые подобные системы попадут на территорию Украины, российские военные успешно их выследят и уничтожат. Он добавил, что ВС РФ получили достаточно информации и опыта противостояния с данными системами.

Эксперт также заявил, что для выявления позиций Patriot можно применить БПЛА. После обнаружения систем, их расчеты мгновенно превратятся в цель, подчеркнул он.

В заключение Постол заявил, что даже не знает, каким образом украинская сторона могла бы избежать подобного исхода.

Ранее глава офиса Зеленского Подоляк заявил о готовности украинской стороны передавать РФ предложения по миру через третьи страны.