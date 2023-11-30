Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани капитуляции, а ее президент Владимир Зеленский двигается по пути лидера Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.

Таким мнение экс-советник поделился в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Зеленский, по всей вероятности, уйдет, что станет для него лучшим решением.

«Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини», – написал Макгрегор.

В последнее время западные СМИ и эксперты все чаще пишут о том, что «партнеры» Киева потеряли интерес к украинскому конфликту, в том числе и из-за обострения палестино-израильского конфликта, а также из-за неудач на поле бое во время контрнаступления.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, украинский «контрнаступ» начался 4 июня. По его словам, ВСУ не испытывают успехов в зоне СВО, в то время как ВС РФ, наоборот, оперативно отрабатывают свои цели.

Зеленский ранее в интервью японскому агентству Kyodo выразил обеспокоенность тем, что Запад начал терять интерес к Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке.