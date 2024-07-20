Экс-советник Зеленского Арестович заявил, что вел бы такую же внешнюю политику, как и Путин

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью на You-Tube-канале, что, будь он президентом России, то вел бы такую же внешнюю политику, как и Владимир Путин.

«На месте любого правителя России я бы в любом случае делал все, чтобы Россия оставалась мощной и великой страной, и имела свое право защищать свои интересы всеми доступными ей средствами», — сказал Арестович.

Бывший советник Банковой считает, что конфликт необходимо останавливать путем мирных переговоров. Он заявил, что у Украины нет рациональных целей продолжать войну.

Также он заметил, что Киев просчитался, рассчитывая на помощь НАТО и отказавшись от соблюдения Минских соглашений.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что союзники так и не передали Украине обещанные еще полтора года назад истребители F-16.