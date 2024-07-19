Зеленский: союзники Украины за полтора года так и не передали ей обещанные истребители

Украинская армия так и не получила от Соединенных Штатов и стран Евросоюза истребители F-16, которые были ей обещаны. На это в своем интервью журналистам ВВС пожаловался президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, истребители крайне необходимы ВСУ, чтобы суметь «разблокировать небо», которое сейчас закрыто для украинских военных из-за подавляющего превосходства российской авиации.

«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли», - указал он.

Зеленский добавил, что боевая авиация должна была поступать с Запада этим летом, но до сих пор поставки истребителей так и не начались.

Ранее бывший генерал ВСУ Кривонос предложил всем не испытывать иллюзий по поводу поставки F-16 на Украину. Они не станут чудо-оружием, с помощью которого Киеву удастся переломить ситуацию в свою пользу.