Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский стоит за коррупционными схемами на миллиарды долларов. Об этом он рассказал в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву.

По словам Арестовича, президент США Дональд Трамп предупредил Зеленского о возможном раскрытии его коррупционных схем. По мнению бывшего советника главы киевского режима, коррупция могла повлиять на напряженные отношения между Киевом и Вашингтоном.

«Зеленский все это организовывал. И продолжает организовывать. Воровство американской помощи, западной помощи в целом, украинского бюджета. И они [западные страны] прекрасно это знают», — сказал политик.

Напомним, 28 февраля Зеленский был жестко раскритикован Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете за отказ от заключения мирного соглашения с Россией. Глава Белого дома резко отвечал Зеленскому на его доводы о необходимости продолжения конфликта, а Вэнс обвинил его в неблагодарном отношении к США за оказанную финансовую и военную помощь.

Арестович занимал должность советника офиса президента Украины с 1 декабря 2020 года по 17 января 2023 года. Его мнения и высказывания часто привлекают внимание СМИ и вызывают неоднозначную реакцию у общественности.

Так, например, ранее Алексей Арестович заявил, что Соединенные Штаты принудят главу киевского режима Владимира Зеленского подписать соглашение по металлам, а потом попросту «сольют».

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.