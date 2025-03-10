Все подпишет и отправится в изгнание: Арестович* предсказал судьбу Зеленского
Фото: [УНИАН]
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* строит прогнозы о будущем. По его мнению, Соединённые Штаты Америки склонят нынешнего главу Украины Владимира Зеленского к подписанию мирного соглашения и договора о редкоземельных металлах, а потом попросту «сольют».
В своих социальных сетях Арестович утверждает, что «нелегитимный» не входит в планы Белого дома. По мнению Арестовича, президент США Дональд Трамп хочет заменить Зеленского на сильного и крепкого оппозиционера.
В дальнейшем ситуация будет развиваться следующим образом: партия «Слуга народа» прекратит своё существование, а соратники Зеленского покинут его. Сам же лидер киевского режима проведёт остаток своих дней в изгнании, в какой-то «банановой стране».
По словам Арестовича, изменения не заставят себя ждать.
Ранее в МИД России рассказали об новом способе заработка после истерики Зеленского в Белом доме.
* — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов