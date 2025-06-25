В ДНР появились два новых подразделения, состоящих из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России. Об этом РИА Новости сообщил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».

По его словам, новые части были созданы относительно недавно и объединяют экс-украинских солдат, которые решили изменить свой путь и бороться за справедливость.

«Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — рассказал «Щука».

Он отметил, что экс-украинские военные прошли соответствующее переобучение и теперь активно участвуют в боевых действиях на стороне ВС РФ.

«Щука» добавил, что украинцам не нравится, что происходит с их страной из-за режима Владимира Зеленского. Он рассказал, что люди выступают против насильственной отправки в армию, которая происходит сейчас на Украине.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали подготовку высадки морского десанта ВСУ в Крыму.