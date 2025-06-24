ВС РФ обманули ВСУ во время попытки десантной высадки

Российским войскам удалось предотвратить артиллерийский обстрел, предшествовавший планируемой высадке украинского морского десанта в Крыму, сообщили в телеграм-канале «Два майора».

Как сообщает источник, ВСУ предприняли попытку атаковать расположение российских сил на прибрежной территории, но благодаря своевременной информации военные успели покинуть опасную зону.

Авторы канала также сообщили, что российские военнослужащие, прибыв на место несостоявшейся атаки, оказали помощь пожарным в ликвидации последствий обстрела, тем самым высмеяв неудачную операцию противника.

Ранее сообщалось, что ВСУшник потерял свой FPV-дрон в Белгородской области при попытке атаковать поселок.