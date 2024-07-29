Экс-замглавы МИДа может получить должность в ООН

После освобождения от должности первого замглавы МИДа Владимир Титов может стать пост-предом в ООН в Женеве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к министерству иностранных дел РФ источники.

Уточняется, что место Титова в МИДе может занять нынешний постпред России в Женеве Василий Небензя.

Титов работает в системе МИДа с 1980 года, за это время он работал на различных должностях в Москве и за рубежом. В 90-е годы он был советником-посланником посольства России в Швеции, затем два года был главой второго европейского департамента МИДа.

С 1999 по 2004 год Титов был российским послом в Болгарии, а с 2005 по 2013 год работал заместителем министра иностранных дел. Он был куратором отношений с европейскими странами, а также занимался административными вопросами. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден несколькими орденами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отстранил Титова от должности первого замглавы МИДа, который он занимал 11 лет.