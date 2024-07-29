Путин отстранил от должности заместителя главы МИД РФ Юрия Титова
Фото: [медиасток.рф]
На официальном портале правовой информации появились сведения, что президент путин отстранил от должности Юрия Титова, первого заместителя министра иностранных дел.
Титов занимал пост замминистра на протяжении восьми лет. Затем в течение 11 лет он был первым заместителем главы МИД. И вот он покинул свой пост.
«Освободить Титова Владимира Геннадиевича от должности первого заместителя министра иностранных дел РФ», - указано на сайте.
Дипломат работает в МИД с 1980 года, то есть пришел на эту стезю еще в СССР. Он работал в российском посольстве в Швеции, затем выступал в качестве посла в Болгарии.
Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел РФ Лавров встретился с представителями правительства Малайзии. Среди тех, с кем ему предстояло общение, был и его малайзийский коллега, Мохамад Хасан.