Путин отстранил от должности заместителя главы МИД РФ Юрия Титова

На официальном портале правовой информации появились сведения, что президент путин отстранил от должности Юрия Титова, первого заместителя министра иностранных дел.

Титов занимал пост замминистра на протяжении восьми лет. Затем в течение 11 лет он был первым заместителем главы МИД. И вот он покинул свой пост.

«Освободить Титова Владимира Геннадиевича от должности первого заместителя министра иностранных дел РФ», - указано на сайте.

Дипломат работает в МИД с 1980 года, то есть пришел на эту стезю еще в СССР. Он работал в российском посольстве в Швеции, затем выступал в качестве посла в Болгарии.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел РФ Лавров встретился с представителями правительства Малайзии. Среди тех, с кем ему предстояло общение, был и его малайзийский коллега, Мохамад Хасан.