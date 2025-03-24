Экс-замглавы обороны РФ Иванов не признал вину в растрате 216 млн руб. при покупке паромов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал своей вины в растрате около 216 млн руб., связанной с покупкой паромов для Керченской переправы, сообщил ТАСС. Он также опроверг обвинения в выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

Кроме того, Антон Филатов — бывший подчиненный Иванова — также отверг все обвинения, выдвинутые против него. Филатову инкриминируется хищение примерно 216 млн руб. по двум эпизодам растраты, а также легализация более 3,92 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».

Государственное обвинение считает Иванова организатором всех преступных действий. Согласно материалам дела, он вывел из банка «Интеркоммерц» более 3,92 млрд руб. вместе с другими обвиняемыми. Общая сумма хищения по всем эпизодам составляет 4,1 млрд руб.

Слушания по делу проходят в закрытом режиме по просьбе прокурора. Интересы гособвинения представляют три прокурора.

Ранее стало известно, что суд вынес решение об аресте имущества Тимура Иванова и его семьи.