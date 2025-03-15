Суд арестовал активы генерала Иванова более чем на 2,5 млрд рублей

По делу генерала Тимура Иванова, бывшего заместителя главы Министерства обороны РФ, было вынесено решение об аресте активов обвиняемого. Арестовано имущество более чем на 2,5 млрд руб., об этом сообщил ТАСС.

Иванова обвиняют в коррупции, поэтому суды Москвы и следственные органы наложили обеспечительный арест на имущество подозреваемого, а также на активы его семьи.

«Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов, включая банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекцию дорогостоящих часов и недвижимость, общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей», — указали журналистам правоохранители.

Под арест попали 23 автомашины, в том числе раритетные образцы, 11 земельных участков, различная недвижимость, счета в банках и даже катер. Только изъятая коллекция дорогих часов экс-замминистра предварительно оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Следствие считает, что все доходы от своей преступной деятельности генерал маскировал, распределяя их по родственникам и доверенным лицам. Поэтому арест постиг не только имущество Иванова, но и затронул его окружение.

Ранее сообщалось, что суд начнет рассматривать дело Иванова уже в понедельник, 17 марта. В этот день пройдут предварительные слушания, которые и определят, в каком режиме будут проходить судебные заседания.