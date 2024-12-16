Экс-замглавы департамента Минобороны РФ подозревают в хищении 600 млн рублей

Экс-заместитель главы департамента военного имущества российского Минобороны подозревается следствием в хищении более 600 млн рублей. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил руководитель ГУЭБиПК Министерства внутренних дел России Андрей Курносенко.

Отмечается, присвоенные военным чиновником средства предназначались для инфраструктурного проекта. В расследовании хищения, помимо МВД, участвуют сотрудники Федеральной службы безопасности.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — рассказал Курносенко.

В деле о хищении, помимо заместителя директора департамента, фигурируют руководители нескольких коммерческих организаций. В частности, Басманный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу Дмитрия Левченко, который занимает должность генерального директора инвестиционной финансовой компании «РНГС капитал».

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны РФ Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег.