Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Оно касается растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

Отмечается, что Иванов обвиняется по двум эпизодам — растрата средств банка «Интеркоммерц» на сумму более 3 млрд руб. и растрата при покупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 200 млн руб.

По версии следствия, средства «Интеркоммерца» были незаконно растрачены путем перечисления их на счета иностранных организаций. Действия Иванова нанесли также ущерб бюджету при покупке паромов.

Показания в отношении экс-замминистра обороны дал его бывший подчиненный Антон Филатов. Отмечается, что он охотно пошел на сотрудничество со следствием. Сам Иванов все обвинения в свой адрес отвергает и не признает свою вину.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн руб. Вскоре Басманный суд Москвы отправил чиновника под арест на два месяца. Иванов свою вину также не признал. Кроме того, на счета и активы экс-замминистра и членов его семьи был наложен арест.

Фигурантами дела Иванова также проходят Сергей Бородин — бизнесмен, руководитель компании «Волжский берег», ранее заместитель главы департамента расквартирования Минобороны РФ, и Александр Фомин — бизнесмен, совладелец компании «Олимпcитиcтрой».

В мае 2024 года последовали аресты еще шести генералов Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что свидетели изобличили экс-замминистра обороны России Тимура Иванова.