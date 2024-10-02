Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова

Свидетели и участники судопроизводства изобличили Антона Филатова — бывшего подчиненного экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, в хищении денежных средств у банка «Интеркоммерц».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официальный документ, подтверждающий свидетельства участников судебного процесса. В документах указано, что Филатов может скрыться от следствия и суда, а также угрожать свидетелям.

Филатова задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Китая, где он находился в командировке, 25 сентября. Следствие посчитало, что экс-подчиненный Иванова может скрыться. Как утверждает защита, Филатов покидает пределы РФ на законных основаниях по работе. Также его выезд был согласован со следователем. Ранее чиновник находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.

Как сообщил «Коммерсантъ», Филатов был руководителем нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний. Кроме того, одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где работал Филатов до 2019 года, был Тимур Иванов. Хищение какой суммы вменяется экс-подчиненному замминистра, неизвестно.

На данный момент Филатов находится под арестом до 3 декабря.

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн руб. Свою вину чиновник не признал. Суд наложил арест на активы и счета Иванова и его семьи.

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