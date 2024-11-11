Экс-замминистра образования и науки Дагестана арестовали за взятку в 60 млн руб.

Суд принял решение об аресте бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Халида Нурмагомедова, сообщил ТАСС. Нурмагомедов подозревается в получении взятки на сумму 60 млн руб.

Следственные органы ходатайствовали об аресте. Отмечается, что меру пресечения определили на два месяца.

Ранее в пресс-службе Следственного управления СКР по региону подтвердили информацию о задержании.

8 ноября стало известно, что в Дагестане задержали экс-заместителя министра образования и науки Нурмагомедова. Задержание произошло по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, которая квалифицирует взяточничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Нурмагомедов совершал преступные деяния в период с 2013 по 2023 годы, получая денежные средства от руководителя одной из коммерческих организаций. Взятка была выплачена за содействие в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, находящихся в ведении министерства.

Ранее ТАСС сообщил, что топ-менеджер РЖД Юрий Каменев попался на взятке в особо крупном размере.