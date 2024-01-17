Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинский президент намерен заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Кириллом Будановым, который является начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Об этом Тука сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom. По его словам, на Украину надвигается катастрофа. Как отметил политик, решение о замене Залужного уже принято.

«Это просто издевательство над кадровым профессиональным военным генералом», — считает Тука.

Он отметил, что Зеленский вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком не остановится ни перед чем. Тука опасается, что такое кадровое решение негативно повлияет на государство, а перевод Залужного в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) нанесет Украине серьезный урон.

Западная пресса ранее писала о том, что между Зеленским и Залужным возник негласный конфликт из-за неудач на фронте.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия и Германия помирятся после того, как НАТО потерпит поражение на Украине.