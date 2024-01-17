Известный французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший развал СССР, заявил, что Россия и Германия смогут помириться после поражения НАТО в конфликте на Украине. Таким мнением он поделился в интервью изданию Journal du Dimanche .

Как отметил Тодд, экономики ФРГ и РФ должны взаимодействовать друг с другом. Он отметил, что этому свидетельствует строительство «Северных потоков».

«Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы — а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го — окончатся провалом. Если посмотреть на карту Европы, в глаза бросаются две главные державы, и это именно Германия и Россия», — сказал Тодд.

Историк выразил уверенность в том, что Россия и Германия рано или поздно начнут сотрудничать, и этому поспособствует поражение США и Украины в нынешнем конфликте. Тодд заявил, что Вашингтон не сможет противостоять той «гравитационной силе», которая сложилась между Москвой и Берлином.

После того, как США уйдут с европейского континента, мир наконец-то обретет спокойствие, подытожил Тодд.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли диверсии. Как сообщал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, взрывы на объектах были организованы спецслужбами США.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить победы России в украинском кризисе. Ему ответила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.