Суд арестовал руководителя представительства Вологодской области в Москве

По решению Басманного суда Москвы по делу о взятке был помещен под арест глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на информацию, поступившую из органа государственной власти.

Уточняется, что по ходатайству представителей следствия под стражей Бочаров будет находиться до 24 апреля. Руководитель представительства был задержан сотрудниками ФСБ 25 февраля. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а именно в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ. В ходе заседания защита Бочарова заявила несогласие в связи с арестом подзащитного.

Ранее стало известно, что по этому же делу был задержан и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. По данным сотрудников правоохранительных органов, чиновники требовали у лесопромышленного предприятия сумму в размере 100 млн рублей.