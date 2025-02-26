Суд отправил в СИЗО вице-губернатора Вологодской области по делу о взятке

Вице-губернатор Вологодской деятельности Денис Алексеев, которого следствие подозревает во взяточничестве, был арестован и отправлен в СИЗО. Об этом сообщило РИА Новости.

Дело Алексеева рассматривал Басманный районный суд города Москвы.

«Постановлением удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Алексеева сроком до 24 апреля», — указали журналистам.

Защита пыталась добиться более мягкой меры пресечения, но прокурор поддержал ходатайство.

Ранее уже сообщалось об аресте подельника Алексеева, Кирилла Бочарова. По версии следствия, вице-губернатор и представитель Вологодской области в Москве требовали от лесопромышленного предприятия 100 млн руб. за покровительство в его работе. Их задержали в момент передачи денег.