Эксперт Ан-Наби: оценил уровень радиационной угрозы из-за удара по ядерным объектам Ирана

В воскресенье, 22 июня, Израиль нанес удар по ядерным объектам Фордо и Натанз в Иране, которые используются для обогащения урана. Ситуацию в интервью РИА Новости прокомментировал бывший заместитель главы Управления по атомным электростанциям Египта, доктор Али Абд ан-Наби.

Внутри этих объектов, пояснил эксперт, установлены центрифуги, в которые подается гексафторид урана. Он проходит через несколько этапов обогащения для достижения концентрации изотопа урана-235. На этом уровне вещество является слаборадиоактивным и не может проникнуть через организм человека.

Главная угроза не в радиации, а в токсичности гексафторида урана, который может вызывать химические ожоги кожи.

Атака ядерных объектов не приведет к радиационному заражению, она грозит утечкой токсичных веществ, заключил Ан-Наби.

Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес удар по цеху по производству центрифуг в Исфахане.