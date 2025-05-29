По словам эксперта Ларса Берна, Украина является настоящей ловушкой для американского лидера Дональда Трампа, поскольку Россия не торопится завершить конфликт, а хочет медленно, методично и результативно «демилитаризовать» соседнюю страну. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что при этом западные страны продолжают упорно делать вид, будто все это «тупик».

По мнению эксперта, Дональд Трамп пришел с идеей «спасти Путина», он считал раньше всерьез, что Россия на грани краха. Однако позиции Путина куда крепче, чем казалось главе Белого дома.

Он уточнил, что военные действия продолжатся, пока у украинской армии окончательно не закончатся и танки, и пехота, и нервы, потому что Москву устроит только капитуляция.

Ранее Трамп заявил о готовности провести совместную встречу с Путиным и Зеленским.