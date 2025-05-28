Трамп заявил о готовности провести совместную встречу с Путиным и Зеленским
Трамп готов стать участником встречи с Путиным и Зеленским при необходимости
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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность к проведению совместной встречи с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским, если возникнет подобная надобность.
«Я буду, если это необходимо», — заявил глава Штатов представителям СМИ в Белом доме, отвечая на вопрос о том, стал бы он участником встречи Путина с Зеленским, если бы она состоялась в Женеве.
Ранее стало известно о том, что 2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Во время встречи российская сторона представит меморандум, в котором среди прочего укажет на первопричины возникновения украинского кризиса и пути его преодоления. При этом Москва рассчитывает на поддержку переговоров сторонами, выступающими за мирное решение продолжающейся конфронтации.