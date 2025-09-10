Эксперт дал оценку вероятности отстранения Макрона от власти

Политический кризис во Франции, вызванный растущим недовольством политикой президента Эммануэля Макрона, не имеет юридических перспектив для его досрочного отстранения от власти. Как заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, несмотря на активизацию оппозиции, правовая позиция действующего главы государства остается абсолютно неуязвимой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть французской процедуры импичмента, эксперт пояснил, что даже при наличии 80-100 депутатов, готовых инициировать вопрос о недоверии, Комитет по регламенту может заблокировать процесс на начальном этапе. Для успешного отстранения президента требуется набрать 60% голосов в обеих палатах парламента и получить положительное заключение Конституционного совета, что в текущих политических реалиях представляется практически невыполнимой задачей.

По его словам, политические последствия такой институциональной стабильности значительны. Доминирование правых партий в верхней палате парламента создает непреодолимый барьер для левых сил, пытающихся инициировать импичмент. Это позволяет Макрону, несмотря на падение популярности, продолжать реализацию своего политического курса без непосредственной угрозы досрочного прекращения полномочий.

Эксперт резюмировал, что в итоге сложная система сдержек и противовесов французской политической системы работает в пользу действующего президента. Юридические барьеры, специально разработанные для обеспечения стабильности власти, делают попытки отстранения Макрона практически бесперспективными, что гарантирует ему сохранение поста до окончания президентского срока, несмотря на растущее общественное недовольство.

Ранее сообщалось, что протестующие начали перекрывать улицы в Париже и жечь костры.