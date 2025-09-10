Протестующие начали перекрывать улицы в Париже и жечь костры

На улицах Парижа постепенно усугубляется ситуация с протестующими на улицах. Манифестанты начинают перекрывать движение, они зажигают костры. Об этом сообщило РИА Новости.

В столице Франции проводятся массовые протесты под общим лозунгом «Заблокируем все». Заявлено, что к ряду акций в рамках этих протестов присоединится порядка 100 тыс. человек. На востоке города, рядом с одним из лицеев, манифестанты уже рассыпали на дороге мусор и подожгли его, тем самым заблокировав уличное движение. В этом же районе люди наблюдают большую группу силовиков, которые патрулируют улицы в полной экипировке.

По имеющимся данным, проведены попытки заблокировать парижскую кольцевую автодорогу. Протестующие пытались прервать движение как минимум в шести различных местах.

Схожая ситуация в Тулузе. Там демонстранты совершили акт вандализма и сожгли сигнальные кабели на железной дороге рядом с городом. За счет этого система семафоров была выведена из строя, и движение поездов на этой ветке прекращено.

Ранее сообщалось, что в Париже и его окрестностях у девяти мечетей были найдены свиные головы. На пяти из них были нанесены надписи с именем президента Франции Эммануэля Макрона.