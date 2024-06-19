Эксперт: для строительства моста из России в КНДР потребуется согласие Китая

Для строительства автомобильного моста из России в КНДР понадобится согласие Китая. Соответствующее мнение выразила эксперт Марина Кукла в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт указала на то, что проект такого моста не является новым и обсуждается уже около десяти лет. И все это время, данная инициатива не нравится китайской стороне, так как КНР активно продвигается судоходство по реке Туманной, чему мешает даже существующий Мост Дружбы.

«Поэтому, возможно, нужно будет произвести еще углубление дна, такой вариант тоже существует», – предположила Кукла.

Собеседник агентства также напомнила о том, что в совместном заявлении РФ и КНР страны договорились о продолжении конструктивным обменом мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная. Она добавила, что запуск судоходства по Туманной с выходом в Японское море является для КНР важным вопросом, поэтому от позиции Пекина в вопросе нового моста будет зависеть многое.

Эксперт подчеркнула, что проект является хорошим, но его реализация будет долгой и трудной. Она выразила мнение, что для того, чтобы сделать его выгодным, нужно будет продвигать его строительство в связке с развитием всей дорожной инфраструктуры юга Приморья и севера КНДР.

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