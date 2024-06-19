Новости о визите главы РФ Владимира Путина в Северную Корею вызвали бурные обсуждения на Западе. На этом фоне Запад начал строить теории о том, когда наступит долгожданное перемирие и украинский кризис сойдет на нет. Об этом пишет 56orb.ru .

Россия укрепляет отношения с азиатскими странами, что вызывает определенные прогнозы о конфликте на Украине. Политики, госслужащие США, бывшие президенты, все неравнодушные к актуальным событиям личности стали высказываться о возможном завершении СВО и украинского конфликта в ближайшее время.

По словам бывшего лидера США Дональда Трампа, он победит на грядущих президентских выборах, но конфликт на Украине завершится намного раньше этого события. Координатор Белого дома Джон Кирби отметил, что уже неважно, как именно это закончится, ведь общие границы все равно будут вызывать опасения. Это интересное мнение, так как ранее Америка настаивала на границах Украины по картам 1991 года. Теперь же в Белом доме не заинтересованы в этом.

О возможных переговорах стали вещать и из-за «мирного саммита», где учли высказывания Владимира Путина. Он неоднократно выдвигал предложения и перечислял условия для заключения перемирия. Глава МИД Турции Хакан Фидан отмечал, что это дает проблеск надежды, и, вероятно, в скором времени Украина может решиться на этот шаг, ведь еще несколько лет противостояния она просто не вынесет. ВСУ постоянно несут большие потери.

Визит Путина в Северную Корею стал своеобразным жестом независимости России. Несмотря на попытку Запада рассорить страны дезинформацией и санкциями, РФ упорно налаживает связи с другими государствами. Стратегические договоренности российской стороны с КНДР пугают Америку, которая в итоге может сдаться и уговорить Киев пойти на мировую.

Ранее сообщалось, что в США назвали страны, куда Россия может поставить дальнобойное оружие.