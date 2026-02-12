Эксперт: Дуров договороспособен, у Telegram есть шанс на компромисс с властями

Роскомнадзор официально подтвердил, что работа Telegram в России ограничена. Формальные претензии ведомства к мессенджеру известны давно: нет локальных серверов, не выполняются требования по защите персональных данных. Однако генеральный директор агентства «Социальные Сети» Денис Терехов в эфире радио Sputnik признался , что эти доводы кажутся ему неубедительными. По его мнению, настоящая причина не в нарушениях, а в отсутствии договороспособности? Скорее, в другом.

Терехов напоминает: в отличие от WhatsApp*, за которым стоит корпорация Meta* с размытыми центрами принятия решений, у Telegram есть конкретный создатель. И Павел Дуров, как показывает история, всегда был готов к диалогу. С ним можно и нужно разговаривать. Поэтому эксперт не теряет надежды на компромисс: российский рынок для мессенджера пусть и не самый крупный, но стратегически важный.

Сам Дуров уже отреагировал на действия властей жестко, но предсказуемо. Он назвал ограничения недопустимыми и напомнил, что Telegram задумывался именно как платформа для свободного обмена информацией и защиты личной переписки. Его принципиальная позиция известна, но, по мнению Терехова, это не исключает возможности найти решение, которое устроит обе стороны.

Он резюмировал, что ситуация зависла в классической вилке. Власти требуют соблюдения закона. Дуров не готов поступаться принципами. Но сам факт того, что у переговоров есть узнаваемое лицо и история взаимных уступок, оставляет пространство для маневра. Итог пока не ясен, но шанс на технический или юридический компромисс, исключающий тотальную блокировку, по мнению эксперта, сохраняется.

* Деятельность Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) признана экстремистской организацией и запрещена в Российской Федерации.