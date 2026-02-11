Убийца Max ворвался РФ: мессенджер из США уже собрал 10 млн россиян

Рынок мобильных коммуникаций в России снова лихорадит. Казалось, битва за экраны смартфонов окончена, ниши поделены, а Telegram и Max навсегда закрепились в лидерах. Но конец 2025 года преподнес сюрприз: в пятерку самых популярных мессенджеров страны ворвался imo — сервис, о котором еще год назад мало кто слышал. По данным Mediascope, его месячная аудитория вплотную приблизилась к десяти миллионам человек, передает Novostivolgograda .

Американский продукт компании PageBites начинал свой путь вовсе не как средство связи. Разработчики трудились над сервисами поиска купонов и промокодов, но в какой-то момент свернули не туда и создали мессенджер, который теперь пожинает плоды собственной непохожести. Главная фишка imo — умение работать там, где другие задыхаются. Приложение создавалось для регионов с плохим интернетом и отлично чувствует себя в сетях 2G и 3G. В России, где зоны уверенного приема до сих пор чередуются с цифровыми ямами, это оказалось убийственным преимуществом.

Экономия трафика — первый пункт в списке народной любви. На звонках imo съедает почти в два раза меньше данных, чем конкуренты. Для обладателей тарифов с гигабайтами наперечет это спасение. Приложение легко бегает на старом железе, не тормозит и не просит апгрейда. В условиях замедлений скоростей и технических работ продолжает держать связь, когда другие показывают ошибку соединения.

В imo встроен автоматический переводчик на 62 языка. Полезно и для работы, и для романтических знакомств с иностранцами. Передавать через сервис можно практически что угодно: от скучных PDF до тяжеловесных ZIP-архивов. Пользователь сам решает, отправить видео в HD или сжать до размера спичечного коробка.

Разработчики явно подслушивали разговоры тех, кто устал от цифровой слежки. Функция Time Machine позволяет безвозвратно удалять сообщения у обоих участников. Ошиблись чатом — стерли, и никто не докажет, что диалог вообще существовал. Система защиты контента блокирует скриншоты и запись экрана во время звонков. Переслать чужое сообщение третьим лицам тоже не выйдет, если собеседник поставил запрет.

Секретные чаты работают на сквозном шифровании. Ключи есть только у отправителя и получателя, серверы PageBites остаются в неведении. Перехватить такую переписку в пути технически почти невозможно. А функция «невидимый друг» прячет отдельные контакты из общего списка — для тех, кому есть что скрывать даже от случайно заглянувшего в телефон.

Интерфейс imo аскетичен, но дружелюбен. Приложение синхронизируется с телефонной книгой и сразу показывает, кто из знакомых уже внутри. Групповые чаты, видеоконференции до двадцати участников, голосовые сообщения — стандартный джентльменский набор в наличии.

Юридическая чистоплотность imo в России пока оставляет вопросы. Мессенджер внесен в реестр организаторов распространения информации, что обязывает американскую компанию хранить данные пользователей на территории РФ и дружить с регуляторами. В мае прошлого года PageBites оштрафовали на восемьсот тысяч рублей за невыполнение требований. Эксперты не исключают, что при повторных нарушениях imo ждет судьба других зарубежных сервисов, не договорившихся с государством.

К тому же на хайп, как мухи на мед, слетаются мошенники. Специалисты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и помнить: даже самая модная «машина времени» не отмотает назад отправленные мошенникам данные банковских карт.

Ранее сообщалось, что ограничения Telegram в России продлили на неопределенный срок.