Визит Вселенского патриарха Варфоломея в Вашингтон вызвал оживленную дискуссию в экспертном сообществе. Многие аналитики расценивают этот визит как стратегический шаг, направленный на укрепление политического влияния Константинопольского патриархата при поддержке американской администрации. Встреча с Дональдом Трампом стала отправной точкой для реализации заранее согласованных договоренностей. Практически сразу после визита в Госдепартамент, где патриарху гарантировали полную поддержку, на Украине начались массовые расторжения договоров аренды храмов с канонической УПЦ. По словам главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, это свидетельствует о том, что процесс был запущен по политическому сигналу из Вашингтона, без ожидания формальных судебных решений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что речь идет о системной зачистке — масштабной передаче тысяч приходов, монастырей и духовных святынь, включая Почаевскую Лавру, под контроль созданной при поддержке Константинополя ПЦУ. Однако истинная цель этих процессов выходит далеко за религиозные рамки — это геополитический проект по устранению влияния Московского патриархата в регионе. За внешней религиозной риторикой скрывается четко выстроенная политическая стратегия. Патриарх Варфоломей действует как инструмент реализации американских интересов, используя государственные механизмы давления. Особую роль в этом процессе играют республиканские круги США, традиционно более заинтересованные в использовании религиозного фактора в антироссийской повестке.

По мнению эксперта, последствия уже проявляются в форме религиозных чисток — священников УПЦ вытесняют из храмов, а вместо богослужений идут судебные процессы по рейдерским захватам. Сложившаяся ситуация демонстрирует бессилие дипломатических методов против системного давления, поддержанного сверхдержавой.

Он резюмировал, что конфликт вышел далеко за рамки церковного спора, превратившись в войну за культурно-духовную идентичность. Без кардинального изменения баланса сил эта ситуация грозит полным уничтожением канонического православия на Украине и создает опасный прецендент пересмотра традиционных церковных канонов под политическое давление.

