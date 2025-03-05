Эксперт Гагин заявил о стремлении США сделать Украину своей колонией

Соединенные Штаты намерены сделать из Украины собственную колонию, чтобы пользоваться ее ресурсами и полезными ископаемыми. По этой причине Трамп навязывает Киеву мир на своих условиях. Такое мнение высказал Ян Гагин, эксперт в военно-политической сфере. Его слова привело РИА Новости.

Гагин объяснил, почему переговоры о мире пока ведут между собой РФ и США, а Украина остается наблюдателем. Все дело в стремлении Трампа сделать из Украины колонию Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты должны получить все ископаемые на территории Украины для того, чтобы компенсировать вложенные в войну деньги и зарабатывать дальше на этом», — указал он.

Эксперт подчеркнул, что РФ будет настаивать на соблюдении собственных интересов во время переговоров о мире. На долю Европы выпадет роль спонсора Украины, ей остается только надеяться, что все вложения, возможно, когда-нибудь окупятся. Гагин добавил, что США в будущем продолжат поставлять Киеву оружие, только через Евросоюз, поскольку это является очень выгодным бизнесом для американцев.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Уолтц рассказал о том, что Украина и США обсуждают между собой время и место возможных переговоров по завершению украинского конфликта. Также определяется состав команд, которые будут вести эти переговоры. По мнению Уолтца, это очень позитивный шаг в деле установления мира.