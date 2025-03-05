В США заявили об обсуждении с Киевом даты и места переговоров по прекращению конфликта

Белый дом сейчас ведет общение с украинской стороной, при котором обсуждается дата и место возможных переговоров по заключению мира. Такое заявление сделал Майк Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности. Его слова привел телеканал Fox News.

По мнению советника, Украиной и США был сделан очень позитивный шаг в деле прекращения украинского конфликта. Их представители сейчас ведут совместное обсуждение того, где и кто станет вести переговоры о мире.

«Мы говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров», — указал он.

Ранее директор ЦРУ Рэтклифф подтвердил, что США перестали передавать Украине разведывательную информацию. Эта опция была поставлена Соединенными Штатами на паузу, как и передача военной помощи. Все это делается с целью принудить Киев к тому, чтобы он сел за стол переговоров по прекращению украинского конфликта.